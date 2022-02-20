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13:45, 20 февраля 2022 года 706 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализирован 51 человек. Двое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 20 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 706 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 94 061). Госпитализирован 51 человек.



Накануне выписано 378 жителей региона (всего – 75 005). Умерли двое. С начала пандемии в области скончалось 1 709 человек.





Артём Ежаков





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