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11:51, 20 февраля 2022 года В Орловской области на данный момент уже развернуто 480 мест для приема беженцев из ЛНР и ДНР Наибольшее число людей из всех развернутых на данный момент ПВР готовы принять в «Орловчанке».





Губернатор Андрей Клычков подписал постановление «О комплексных мерах по оказанию содействия в социально-бытовом устройстве лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и временно пребывающим на территории Орловской области». В нем глава региона поручил профильным департаментам и структурам заняться подготовкой к приему беженцев и сопровождению их нахождения в области, включая определение ежедневной стоимости пребывания в расчете на одного человека и тестирование людей на COVID-19.



Напомним, что первая партия людей, покинувших свои дома на востоке Украины, ожидается в Орловской области уже сегодня. Прибудут порядка 500 человек. Между тем, развернутые на данный момент пункты временного размещения готовы принять 480 человек. В «Орловчанке» организовано 160 мест, в «Ветерке» – 110, в «Дубраве» – 100, в «Солнышке» – 60», в «Березке» – 50. Ожидается создание большего числа ПВР.



Также в регионе создается фонд благотворительной помощи беженцам. О его окончательном формировании будет сообщено дополнительно.



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Артём Ежаков





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