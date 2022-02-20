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13:20, 20 февраля 2022 года Орловцы массово предлагают помощь беженцам из ЛНР и ДНР Губернатор Андрей Клычков заявил, что получил сотни откликов от жителей региона.





Жители Орловской области массово предлагают свою помощь беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Губернатор Андрей Клычков отметил, что получил сотни обращений от людей, готовых помочь людям, вынуждено покинувшим свои дома на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины. Орловцы предлагают кров, одежду, свои услуги в качестве водителей. Вскоре будет создан фонд помощи беженцам.



Правительственный канал «Телеграммы из Орла» сообщает, что туда можно будет пожертвовать вещи, бытовую химию, продукты, медикаменты или деньги. О начале работы фонда будет сообщено дополнительно.



Напомним, что первая партия беженцев ориентировочно прибудет в регион сегодня. В «Дубраве», «Орловчанке», «Ветерке», «Солнышке» и «Березке» создано 480 мест для размещения. Ожидается развертывание дополнительных ПВР.



Фото из архива









Артём Ежаков





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