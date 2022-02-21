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10:04, 21 февраля 2022 года Андрей Клычков проинспектировал пункты временного размещения для беженцев с Донбасса В данный момент в регионе организовано пять ПВР.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков накануне лично проверил пункты временного пребывания беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, – сообщили в пресс-службе главы региона. Напомним, что ПВР развернуты на базе лагерей и санаториев «Орловчанка», «Дубрава», «Ветерок», «Солнышко» и «Березка». Всего в них доступно 480 мест. Параллельно ведется работа над созданием других эвакопунктов.

«Постараемся оказать жителям ДНР и ЛНР максимальное внимание и всестороннюю поддержку. Соответствующие поручения даны. Отмечу, что нам удалось оперативно создать достойные условия для проживания эвакуировавшихся граждан. Особое внимание уделим безопасности и комфорту приезжающих детей. Этот момент сегодня также подробно обсудили», – заявил Андрей Клычков. Сегодня должен быть создан благотворительный фонд, куда орловцы могут сдать вещи и деньги. «Наша общая задача помочь этим людям. Их надо обеспечить временным жильём, питанием, теплыми вещами, медицинской помощью», – подчеркнул глава региона.





Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков





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