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10:35, 21 февраля 2022 года Под Орлом построят новый мост в районе деревень Касьяновка и Тайное Нынешняя переправа и близлежащие населенные пункты постоянно страдают от паводков.





Под Орлом построят новый мост в районе деревень Касьяновка и Тайное. Об этом сообщил глава Орловского муниципального округа Роман Жуков, его слова приводит региональный информационный портал.



Нынешняя переправа и близлежащие населенные пункты постоянно страдают от паводков. Длина нового моста составит 140 метров, ширина – 11 метров.



Проектно-сметные документы уже составлены и одобрены экспертизой. Стоимость проекта составит треть миллиарда рублей. Финансирование работ власти намерены просить у федерального центра.





Артём Ежаков





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