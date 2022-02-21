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11:10, 21 февраля 2022 года В Орловской области под колесами грузовика погиб молодой пешеход Трагедия произошла накануне на трассе «Глазуновка – Долгое».





Накануне днем на 30-м километре автодороги «Глазуновка – Долгое» произошло ДТП со смертельным исходом. Под колесами КАМАЗа погиб молодой человек 1996 года рождения. От полученных травм парень умер на месте аварии до приезда медиков.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 30 ДТП, пострадали пять человек, один погиб, – заявили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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