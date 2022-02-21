Главная » Новости



10:47, 21 февраля 2022 года Первые беженцы с Донбасса прибудут в Орловскую область завтра Также в регионе могут ввести режим ЧС. По последней информации, в области ожидают прибытия 915 человек.





Первые беженцы с Донбасса прибудут в Орловскую область завтра утром. Об этом было заявлено на заседании регионального правительства. В данный момент в регионе создано 540 мест в пунктах временного пребывания, с учетом резерва их насчитывается 562. По прибытию людей встретят медики, психологи и представители профильных служб.



Также было заявлено, что в регионе могут ввести режим ЧС. По последней информации, в области ожидают прибытия 915 человек. С учетом этого будет корректироваться число мест для размещения.





Артём Ежаков





Новости СМИ2