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11:35, 21 февраля 2022 года В Орле после ЧП с падением наледи на подростка дому № 3 по ул. Гостиной выбрали управляющую организацию Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.





После ЧП с падением наледи с крыши д. 3 по ул. Гостиной на 16-летнего подростка для дома выбрали управляющую компанию. Соответствующее постановление за подписью мэра Юрия Парахина появилось на сайте мэрии. Здание закрепили за ООО «Престиж 57». До происшествия дом не имел своей УК.



Напомним, что 18 февраля наледь, упавшая с крыши дома, нанесла 16-летнему подростку тяжелые травмы головы – перелом свода и основания черепа, субдуральную гематому и ушиб головного мозга. Парень был госпитализирован в реанимацию НКМЦ им. Круглой.



Было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Ему присвоен статус особой важности. В мэрии Орла провели обыски, были изъяты документы, представляющие ценность для правоохранителей. Также был задержан начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации. В отношении него и иных должностных лиц проводятся следственные и процессуальные действия, следствие планирует избрание в отношении задержанного меры пресечения.





Артём Ежаков





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