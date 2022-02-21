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12:10, 21 февраля 2022 года В Орле временно запретят стоянку машин на Привокзальной площади Ограничения продлятся с 19:00 21 февраля до 15:00 22 февраля.





Мэрия Орла предупреждает автомобилистов о грядущих неудобствах. В связи с необходимостью очистки Привокзальной площади от снега и наледи с 19:00 21 февраля 2022 года до 15:00 22 февраля 2022 года на ней будет запрещена стоянка транспортных средств.





Артём Ежаков





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