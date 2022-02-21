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12:45, 21 февраля 2022 года 704 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 7 человек. Пятеро скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 21 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 704 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 94 765). Госпитализировано 7 человек.



Накануне выписано 386 жителей региона (всего – 75 391). Умерли пятеро. С начала пандемии в области скончалось 1 714 человек.





Артём Ежаков





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