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14:45, 21 февраля 2022 года

В Орловской области вручены государственные и региональные награды

Их получили жители региона, отличившиеся в различных сферах деятельности – врачебной, аграрной и так далее.


В здании правительства Орловской области состоялось вручение государственных и региональных наград заслуженным профессионалам различных сфер деятельности. Почести им воздали губернатор Андрей Клычков и председатель областного совета Леонид Музалевский, – передает региональный портал. В перечне награжденных:

• Главврач Орловской областной стоматологической поликлиники Сергей Болгов. Указом Президента России присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ»;

• Оператор машинного доения АО «Племенной завод имени А. С. Георгиевского» Вера Григорьева, механик СПК «Ленинский» Александр Харланов и механизатор СПК «Ленинский» Юрий Цуканов. Указом Президента России присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»;

• Старший методист регионального Института развития образования Иван Гревцев. Объявлена Благодарность Президента за весомый вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии COVID-19;

• Заместитель гендиректора Областного телерадиовещательного канала Андрей Жуков. За заслуги в развитии СМИ вручена Почетная грамота Минцифры;

• Бывший омбудсмен по правам человека в Орловской области Александр Лабейкин. Присвоено звание «Почетный работник государственной службы Орловской области»;

• Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора награждены члены комиссии по вопросам помилования при Губернаторе Орловской области во главе с Николаем Паршиковым.

Среди награжденных также оказались сотрудники Орловского таможенного поста Курской таможни, которая на прошлой неделе отметила свое 30-летие. Также Почетными грамотами Губернатора награждены представители сферы науки и высшего образования, государственно-технического учета объектов недвижимости, общественного питания.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области


Артём Ежаков


 
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