В орловских пунктах техосмотра стало меньше клиентов

Это связано с отменой для автолюбителей обязательного прохождения ТО.

Автотранспорт, находящийся в частной собственности и используемый в личных целях, не обязан проходить техосмотр. Карту ТО не спросят даже при оформлении страховки. Для юридических лиц эта процедура осталась в силе.

Однако при постановке транспортного средства на госучёт или совершении регистрационных действий, связанных со сменой владельца, а также с изменением конструкции или заменой основного компонента транспортного средства, необходимо наличие оформленной диагностической карты.

Поправки в закон начали действовать в декабре 2021 года, и, как отмечают руководители пунктов технического обслуживания, клиентов стало намного меньше. Кроме того, сейчас у центров ТО идёт сезон аккредитации, многие не работают по этой причине.

Специалисты уверяют, что техосмотр исчерпал своё уже давно, когда документ начали продавать в интернете, а страховые, заключая контракты с боксами по соседству, предлагали водителям даже не заезжать в них. В центре ТО нам напомнили, насколько важна такая процедура.

Андрей Строев, старший технический эксперт пункта ТО: «Официальный дилер или другие СТО, которые провели какой-то плановый ремонт транспортного средства, не могут дать стопроцентную гарантию эффективности тормозной системы. Единственный на сегодняшний момент диагностический прибор, который может это выявить, только тормозной стенд».

Как новая поправка отразится на бизнесе – понятно: нет клиентов - нет прибыли. Зато закрыта целая система зарабатывания нечестных денег в интернете.

Как отмечают орловские автовладельцы, для тех, кто владеет машиной «в возрасте», это действительно долгожданное правило, а вот водители новеньких авто практически и не замечают каких-то серьезных изменений. Но это вовсе не значит, что нужно бросить следить за состоянием своей ласточки.