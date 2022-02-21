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13:25, 21 февраля 2022 года В Орловской области создано 6 пунктов временного пребывания жителей Донбасса Также имеются некоторые резервы.





В Орловской области создано 6 пунктов временного пребывания жителей Донбасса. Одиноких граждан отправят в санаторий «Дубрава» – здесь готово 100 мест. Для семей с детьми готовы 114 и 162 места в лагерях «Ветерок» и «Орловчанка» соответственно. Для семей без детей предусмотрены 67 и 53 места в «Солнышке» и «Березке». Дополнительные 60 мест имеются в резерве ОГАУ. Для граждан с признаками ОРВИ подготовлен обсерватор на 16 мест в хостеле при здании ДК «Металлург», – заявили в областном правительстве.



Первых людей, покинувших Донбасс по причине обострения конфликта, ждут в Орловской области завтра утром. Звучали данные о прибытии 915 человек. На железнодорожном вокзале будут дежурить медики, психологи, представители профильных органов.





Артём Ежаков





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