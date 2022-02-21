Главная » Новости



13:57, 21 февраля 2022 года Для детей беженцев с юго-востока Украины организуют обучение в трех орловских школах Это Оптушанская СОШ, СОШ им. Киреевского, а также Стрелецкая СОШ.





Для детей беженцев с юго-востока Украины организуют обучение в трех школах Орловского муниципального округа. Оптушанская СОШ сможет принять 138 учеников, по 68 и 95 школьников готовы зачислить СОШ им. Киреевского и Стрелецкая СОШ соответственно, – заявили в региональном правительстве. Профильным службам поручено утвердить новые школьные маршруты и найти дополнительные автобусы для перевозки учеников.





Артём Ежаков





Новости СМИ2