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13:40, 21 февраля 2022 года Орловская область обратится в Минфин РФ для получения денег на содержание беженцев Донбасса В регионе продолжается подготовка к приему людей, покинувших юго-восток Украины из-за обострения конфликта.





Орловская область обратится в Минфин РФ для получения денег на содержание беженцев Донбасса. Соответствующее поручение дано замгубернатора Вадиму Тарасову. Проработать этот вопрос необходимо до 21 марта, – заявили в региональном правительстве.



Также будет рассмотрена возможность выделения денег из областного бюджета для оказания содействия указанной категории граждан, которые в дальнейшем планируют вернуться на родину. Также средства планируют привлечь для легализации беженцев в ПВР – оплаты госпошлины, перевода документов на русский язык, медсправок, обязательного экзамена для иностранных граждан и так далее.





Артём Ежаков





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