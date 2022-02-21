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13:05, 21 февраля 2022 года Сегодня фельдшеры скорой помощи отмечают свой профессиональный праздник На орловской станции СМП работает больше двухсот фельдшеров. Корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская провела смену с теми, кого очень ждут.





Жизнь фельдшера скорой помощи в основном проходит в машине или возле пациента. Поэтому поговорить с ними можно только в пути. Как только на планшет поступает вызов - на станции их уже нет. Съёмочной группе ГТРК «Орёл» удалось пообщаться Натальей Леоничевой и Ириной Клушиной. Идеальный алгоритм работы бригады: быстро приехали, оказали помощь, если нужно - быстро доставили в стационар. Всё для этого у фельдшеров есть. Наталья Леоничева, фельдшер Орловской станции скорой медицинской помощи: «Все наши препараты инъекционные – быстродействующие, и таблетированные препараты также быстродействующие, поэтому эффект от лечения, если мы правильно всё соблюдаем, должен быть незамедлительный». Машины скорой помощи тоже оборудованы всем необходимым. Ирина Клушина, фельдшер Орловской станции скорой медицинской помощи: «Есть шины, носилки, растворы для капельного введения лекарственных средств, родовой бикс и реанимационный набор, кислород, щит для транспортных происшествий, озонатор для очищения воздуха в машине, электроотсос, дефибриллятор». Фельдшеры – многостаночники: должны уметь оказать первую помощь в любой ситуации и по любой специализации и взрослым, и детям. Однако самые частые вызовы - это обострение сердечнососудистых патологий. Ирина работает в скорой четыре года, а Наталья - все 15. Пришли сюда после медицинского колледжа и менять место работы не собираются. Наталья Леоничева, фельдшер Орловской станции скорой медицинской помощи: «Изначально хотела связать себя с медициной, и когда пришла на практику на центральную станцию, случилась любовь со скорой помощью и энтузиазм не отпускает - есть моральное удовлетворение, когда ты действительно помогаешь людям, когда ты видишь эффект от своих действий. И ведь это не всегда помощь медицинская, мы можем и поговорить, и обнадёжить человека, что-то подсказать, психологические тоже есть нюансы». Самое сложное в работе фельдшера скорой - быстро и правильно принять решение. Зачастую от этого зависит жизнь пациента. Правильно поступить помогает опыт и регулярный анализ ситуации. Свои коррективы в работу скорой помощи внесла пандемия. Анна Моисеева, старший фельдшер центральной станции скорой медицинской помощи: «В пандемию работать, конечно же, сложнее, в первую очередь, оттого что большое количество сотрудников болеет, плюс - большое количество вызовов, вызовы сложные. Часто получается, что люди по одному работают, хотелось бы, чтобы бригады были полностью укомплектованы. Но мы справляемся, стараемся максимально помогать своим медикам». В прошлом году поступило 17 новых машин, подстанции благоустраиваются. Однако главное, что поддерживает дух фельдшеров в их работе, - благодарность спасённых пациентов. Ежедневно в Орле работают 30 бригад скорой медицинской помощи. Как правило, они состоят из фельдшеров. Норматив пребывания возле больного один - столько сколько нужно, географии тоже практически нет - едут туда, где нужна помощь.





Елена Литинская





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