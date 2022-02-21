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16:15, 21 февраля 2022 года

В Орловской области разыскиваются родственники кавалера медали «За отвагу»

Награду на имя Понарина Алексея Ивановича нашли в Орловском районе участники поискового отряда «Отечество».


При проведении поисковых работ на территории Орловского района поисковиками ПО «Отечество» была найдена медаль «За отвагу» под номером 1798211.

Согласно архивным данным, награда принадлежит Понарину Алексею Ивановичу, 1918 года рождения, место рождения: д. Мало-Рябцево Орловского района Орловской области. Награждён приказом 481 отдельного миномётного полка от 18.11.1944 года. Домашний адрес на 2 октября 1946 года: г. Орёл, Паровозный пер. д. 13.

Родственникам бойца обращаться по телефонам: 8 (910) 207-05-25 (Чепурнов Александр Иванович); 8 (920) 813-35-04 (Жидов Андрей Алексеевич).



 
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