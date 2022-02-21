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15:25, 21 февраля 2022 года В Орловской области введен режим ЧС регионального характера В правительстве подчеркнули, что это никак не повлияет на работу объектов жизнеобеспечения.





В Орловской области введен режим ЧС регионального характера. В правительстве подчеркнули, что это никак не повлияет на работу объектов жизнеобеспечения и организаций социального назначения.



Принятое решение позволит задействовать все доступные ресурсы, оперативно выполнять задачи по переселению граждан из ДНР и ЛНР. В частности, речь идет об оперативном использовании средств резервного фонда Правительства Орловской области для запуска и работы ПВР.





Артём Ежаков





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