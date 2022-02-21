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17:10, 21 февраля 2022 года В Орловской области оперативно раскрыто бытовое убийство В преступлении подозревается 23-летний парень.





В Орловской области оперативно раскрыто бытовое убийство. Жертвой стал 46-летний мужчина. Преступление произошло накануне, 20 февраля, в частном доме в деревне Сетенево Покровского района, – заявили в региональном СУ СК. По горячим следам следствие вышло на подозреваемого, которым оказался 23-летний местный житель. Высянилось, что убийство произошло на почве ссоры, вспыхнувшей в ходе алкозастолья. Разозленный подозреваемый топором и ножом нанес оппоненту несовместимые с жизнью травмы. Под тяжестью улик молодой человек сознался в преступлении.



Фигуранту грозит от 6 до 15 лет.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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