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17:45, 21 февраля 2022 года В минувшем году смертность в Орловской области в 2,8 раза превысила рождаемость Орелстат провел пресс-конференцию, на которой озвучил основные цифры минувшего года.





В Орелстате подвели годовые итоги работы. Сегодня территориальное управление провело пресс-конференцию, на которой озвучило основные цифры минувшего года.



2021-й был отмечен высоким уровнем инфляции. Выросла стоимость продуктовой корзины, стройматериалов.



Средняя зарплата в регионе установилась на отметке в 33,9 тыс. рублей. Это 16-й показатель в ЦФО. Ниже только в Тамбовской и Ивановской областях. Однако задолженности по зарплате перед работниками нет.



Численность постоянного населения Орловщины снизилась на 1,7%. Ситуация характерна для всех последних лет. Сегодня в регионе проживают чуть более 713 тыс. человек.

Нелли Дмитриева, руководитель Орёлстата: «Родившихся гораздо меньше, чем умерших. Это соотношение по итогам прошлого года составило 2,8 раза, то есть умирает гораздо больше, чем рождается. На протяжении ряда лет наблюдается миграционный отток. В прошлом году число покинувших нашу область по отношению к числу прибывших сложилось не в пользу прибывших – мы потеряли еще 817 человек».





Всеволод Трифонов





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