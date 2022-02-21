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16:44, 21 февраля 2022 года
В Колпне неизвестные повредили дверь памятника «Полуторке»Инцидент произошел 19 февраля.
19 февраля в Колпне неизвестные повредили дверь памятника «Полуторке». О факте вандализма сообщил в социальных сетях глава Колпнянского района Виктор Громов.
«Неизвестными лицами была изуродована дверь, разбито стекло в нашей «Полуторке». На место в экстренном порядке выехали представители правоохранительных органов», – заявил Громов.
Глава Колпнянского района призвал откликнуться свидетелей преступления за вознаграждение. Номер: 8 (48674) 2-11-32 (ОМВД России по Колпнянскому району).
Сотрудниками ОМВД России по Колпнянскому району приняты меры к розыску лиц причастных к данному факту, а также установлению очевидцев произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Фото из аккаунтов Виктора Громова в социальных сетях
Артём Ежаков