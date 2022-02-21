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16:44, 21 февраля 2022 года В Колпне неизвестные повредили дверь памятника «Полуторке» Инцидент произошел 19 февраля.





19 февраля в Колпне неизвестные повредили дверь памятника «Полуторке». О факте вандализма сообщил в социальных сетях глава Колпнянского района Виктор Громов.



«Неизвестными лицами была изуродована дверь, разбито стекло в нашей «Полуторке». На место в экстренном порядке выехали представители правоохранительных органов», – заявил Громов.



Глава Колпнянского района призвал откликнуться свидетелей преступления за вознаграждение. Номер: 8 (48674) 2-11-32 (ОМВД России по Колпнянскому району).



Сотрудниками ОМВД России по Колпнянскому району приняты меры к розыску лиц причастных к данному факту, а также установлению очевидцев произошедшего, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.



Фото из аккаунтов Виктора Громова в социальных сетях





Артём Ежаков





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