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17:25, 21 февраля 2022 года 21 февраля - Всемирный день экскурсовода Уже семь лет существует проект «Экскурсии по Орлу». Съёмочная группа ГТРК «Орёл» встретилась с автором проекта Дарьей Фурманской.





Даша, поздравляем вас с днём экскурсоводов!



- Спасибо! Это очень символично, что день экскурсоводов отмечается в феврале, потому что, наверное, по всему миру у экскурсоводов в феврале небольшой отпуск получается между двумя большими сезонами - зимним и летним. И эта дата для меня, по крайней мере, весьма символична.



Большое количество людей в Орле знает вас по экскурсоводческой деятельности. Но ведь вы по образованию не экскурсовод. Когда все это началось, и с чего?



- Да, у меня первое образование педагогическое, второе - искусствоведческое, но я ещё со студенческих времен увлекалась краеведением, и начинала я свою краеведческую деятельность как автор статей на разные интересовавшие меня темы, а потом по мотивам этих статей я начала водить экскурсии. Причём сначала экскурсии были для туристов, потом и для местных. В 2015 году появился проект «Экскурсии по Орлу», где мы с моими друзьями-краеведами водили для горожан бесплатные экскурсии. Проект продолжается, но сейчас приходится количество людей ограничивать. Надеюсь, что в новом летнем сезоне мы этот проект возобновим. От этого проекта отпочковался ряд других проектов: «Встречи в Орле» - авторские тематические экскурсии; программа лекций «Узнай свой город»; другие лектории, которые проходили в разное время.



Проекту «Экскурсии по Орлу» в этом году исполняется семь лет. Какой опыт вы приобрели за это время как экскурсовод?



- За эти семь лет профессия экскурсовода стала моей основной профессией, и я теперь только этим и занимаюсь, в основном. Я узнала очень много приятных людей, которые приходили ко мне на экскурсии, многие из них потом сами начали водить экскурсии для горожан. Я принимаю большой поток туристов, которые приезжают в Орёл, готовлю для них интересные маршруты, сотрудничаю с орловскими музеями. И для меня этот опыт, начавшийся в 2015 году, исключительно положительный. Отрицательным опытом, наверное, можно назвать пандемию, которая всем осложнила жизнь, но мы с этим благополучно справились, и, надеюсь, дальше всё будет только хорошо.



Я сама бывала на ваших экскурсиях в разное время, и всегда подкупает то, что вы очень хорошо подготовлены. Мало того, есть здания, улицы, места, где не осталось той исторической базы, чтобы можно было воочию посмотреть. Но, тем не менее, у вас есть с собой сопроводительные справки. Как вы готовитесь, в каких архивах?



- Источниками я пользуюсь разными, есть, в том числе, и мои самостоятельные исследования. Я очень много общалась с потомками орловских купцов и использовала материалы из их семейных архивов в своих экскурсиях. В архиве я не работаю, потому что я считаю, что много есть, кто работает в архиве и потом эти данные публикует и ими мало кто интересуется. А если работать с открытым источниками, то можно много интересного найти. В Орловской области есть замечательные краеведы, такие как Александр Полынкин и Александр Саран, они очень плодовитые авторы, и то, о чём они пишут, может быть достаточно для разработки интересных экскурсионных маршрутов.



Ваш опыт показывает, что такой замечательный экскурсионный проект можно поднять на голом энтузиазме. Важна ли экскурсоводам господдержка?



- Да, и мой опыт, и опыт других людей в других городах показывает, что можно на энтузиазме создать интересный проект, популярный у публики, весьма успешный и в финансовом, и в историческом своем значении. А от государства авторы таких проектов хотят в основном одного - чтобы не мешали. Но, к сожалению, мешают. И сейчас принимается новое законодательство, которое сильно осложняет жизнь экскурсионных проектов, особенно таких волонтёрских, как экскурсия по Орлу. Если закон будет принят, то экскурсоводам придется платить, чтобы водить бесплатные экскурсии. Это большая проблема, и мы сейчас думаем, как из этой ситуации мы будем выходить. Но если и нуждаются экскурсоводы в поддержке, то это поддержка самого города - чтобы не исчезали те объекты, которые мы показываем на экскурсиях. За семь лет существования проекта «Экскурсии по Орлу» многие маршруты схлопываются из-за того, что исчезает та среда, которую мы показываем. Всё чаще приходится показывать фотографии того, что здесь было совсем недавно. Все меньше остается настоящих архитектурных памятников, исторических ландшафтов, с которыми мы сталкивались еще относительно недавно, буквально три-четыре года назад. Поэтому если город будет сохранять историческу среду, это уже будет немало для того, чтобы экскурсионные проекты существовали дальше успешно.





Эва Стасюлевич





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