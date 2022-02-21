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17:37, 21 февраля 2022 года Ушёл из жизни режиссёр и артист Орловского кукольного театра Владимир Сергейчев Об этом заявили в Управлении культуры и архивного дела Орловской области.





На 78-м году жизни скончался режиссёр и артист Орловского кукольного театра, заслуженный артист РФ – Владимир Сергейчев. Об этом заявили в Управлении культуры и архивного дела Орловской области.



Деятель культуры начал карьерный путь в 1965 году после окончания Горьковского театрального училища в Горьковском театре кукол. С 1992 работал в Орловском театре кукол.





Артём Ежаков





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