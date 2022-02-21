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17:52, 21 февраля 2022 года В детском лагере «Ветерок» под Орлом готовы принять 110 человек – беженцев из ДНР и ЛНР Также людей примут детские оздоровительные лагеря «Орловчанка», «Дубрава», «Солнышко», «Берёзка».





В детском лагере «Ветерок» в короткие сроки восстанавливают работу летнего режима, так как зимой лагерь был законсервирован. Ждут здесь 110 человек. Для них попытались создать максимально комфортные условия.



На первое время учреждение полностью укомплектовано средствами индивидуальной защиты. На территории лагеря есть много спортивных и развлекательных объектов, поэтому руководство «Ветерка» надеется, что дети смогут найти себе здесь занятие. Четырехразовое питание будет обеспечено в столовой, которая находится рядом с корпусами.



Оксана Сагина, директор детского оздоровительного лагеря «Ветерок»: «У нас заключён договор с фирмой по организации питания, с которой мы и раньше сотрудничали. Будет готовиться пища в производственных помещениях «Ветерка», питание будет осуществляться в наших залах питания».





Всеволод Трифонов





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