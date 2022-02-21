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18:53, 21 февраля 2022 года Штаб помощи беженцам создан на базе приёмной «Единой России» Пункт сбора работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 14 . Тел.: (4862) 55-48-22.





В воскресенье, 20 февраля, было принято решение о поддержки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня штаб помощи беженцам создан на базе приёмной «Единой России». Здесь люди смогут получить юридическую и организационную поддержку.



Орловцев, желающих оказать эвакуированным посильную помощь, оказалось немало. Уже собраны предметы личной гигиены, детские подгузники, предметы первой необходимости. Автоволонтёры предлагают свои услуги. Кроме того, есть предложения разместить людей на своей жилпощади.



Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы РФ:«С сегодняшнего дня в приёмной «Единой России» работает пункт сбора гуманитарной помощи беженцам. Жители региона могут принести в пункт продукты с длительным сроком хранения, воду, постельное белье, гигиенические средства, детское питание, канцтовары. Также на базе общественной приемной будут организованы правовые центры помощи жителям, прибывшим из Донбасса».

Сейчас наибольшее число беженцев сосредоточено в Ростовской области. Поэтому гуманитарная помощь из Орла прибудет туда уже ночью. Сопровождать машину будет руководитель общественной приёмной партии «Единая Россия» и Волонтёрского центра Михаил Вдовин.



Пункт сбора работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Орел, ул. 1-ая Посадская, д. 14 . Тел.: (4862) 55-48-22.





Татьяна Тимохина





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