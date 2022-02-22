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21:20, 21 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина готова помочь беженцам из ДНР и ЛНР. В регионе введен режим ЧС. В Орле создан пункт сбора гуманитарной помощи. Подготовлены места для приёма приезжающих.



- Сегодня фельдшеры скорой помощи отмечают свой профессиональный праздник.



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