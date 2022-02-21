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19:02, 21 февраля 2022 года Что подарить мужчине? 23 февраля в России празднуют День защитника Отечества. Для девушек и женщин сейчас задача номер один - решить, что подарить своим защитникам.





Психологи подмечают, что в последнее время наборы для бритья и носочные изделия в качестве подарков уходят в прошлое. Все больше женщин делают выбор в пользу эмоциональной составляющей - это может быть книга, выпечка или поход в ресторан.



А виновники торжества, хотя и уверяют, подарок для них не главное, внимание - важнее, тем не менее, не отказались бы от предметов для рыбалки, охоты и туризма. Среди желанного - новые гаджеты, велосипеды и самокаты. После активного дня нужен хороший отдых, поэтому правильная подушка не будет лишней. А людям, желающим подчеркнуть свой статус, в самый раз обложка на документ с золотым тиснением.





Юлия Опанасюк





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