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9:25, 22 февраля 2022 года Жителей Орловской области планируют научить ответственному поведению с животными Для этого хотят привлечь студентов-ветеринаров и кинологов.





Студенты-ветеринары и кинологи готовы научить жителей Орловской области правильному обращению с домашними и бездомными животными. С этим предложением выступил ректор ОГАУ Владимир Масалов, его слова приводит региональный информационный портал. Специалисты могут проводить своеобразные ликбезы в данной сфере с выездом на придомовые территории.





Артём Ежаков





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