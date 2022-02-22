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8:37, 22 февраля 2022 года В Орле стартовала месячная противопожарная проверка жилья Она продлится до 27 марта.





В Орле до 27 марта будет проходить профилактическое мероприятие «Безопасное жилье», призванное предотвратить пожары, не допустить гибель и травмирование людей, а также сформировать практические навыки поведения в условиях возникновения пожара. Проверки проводят в преддверии завершения отопительного сезона – рано выключенные батареи побудят население использовать электронагреватели и печи, что может привести к трагедии.



Сотрудники МЧС, управления по безопасности мэрии Орла и добровольные пожарные за время мероприятия обойдут население и напомнят о мерах пожарной безопасности в быту. Особое внимание уделят неблагополучным семьям, одиноким и престарелым людям, а также гражданам из группы высокого риска, – заявили в мэрии Орла.





Артём Ежаков





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