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7:39, 22 февраля 2022 года Орловский депздрав и поликлинику № 3 обязали оградить опасное здание по ул. Колхозной Помещение учебно-производственного комбината является аварийным.





Заводской районный суд Орла обязал департамент здравоохранения Орловской области и поликлинику № 3 заняться ограничением доступа посторонних в опасное здание учебно-производственного комбината (ул. Колхозная, 61). Объект на праве оперативного управления закреплён за медучреждением.



Здание находится в аварийном состоянии, и туда могут попасть посторонние, включая детей из близлежащей школы № 25, поэтому прокуратура просила депздрав выделить финансирование, а поликлинику - провести соответствующие работы. Представители медучреждения иск признали, подчеркнув, что на их многочисленные письма в департамент о выделении денег ответа не получили. Депздрав же в суде настаивал, что поликлиника несёт самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам.



В итоге суд обязал департамент в течение месяца выделить деньги на ограждение территории учебно-производственного комбината, а поликлинику – выполнить соответствующие работы в течение полугода с момента получения финансирования. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артём Ежаков





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