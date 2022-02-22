вторник 22.02.2022 08:43:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

7:39, 22 февраля 2022 года

Орловский депздрав и поликлинику № 3 обязали оградить опасное здание по ул. Колхозной

Помещение учебно-производственного комбината является аварийным.


Заводской районный суд Орла обязал департамент здравоохранения Орловской области и поликлинику № 3 заняться ограничением доступа посторонних в опасное здание учебно-производственного комбината (ул. Колхозная, 61). Объект на праве оперативного управления закреплён за медучреждением.

Здание находится в аварийном состоянии, и туда могут попасть посторонние, включая детей из близлежащей школы № 25, поэтому прокуратура просила депздрав выделить финансирование, а поликлинику - провести соответствующие работы. Представители медучреждения иск признали, подчеркнув, что на их многочисленные письма в департамент о выделении денег ответа не получили. Депздрав же в суде настаивал, что поликлиника несёт самостоятельную имущественную ответственность по своим обязательствам.

В итоге суд обязал департамент в течение месяца выделить деньги на ограждение территории учебно-производственного комбината, а поликлинику – выполнить соответствующие работы в течение полугода с момента получения финансирования. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.