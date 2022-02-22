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21:04, 21 февраля 2022 года

Андрей Клычков прокомментировал повышение тарифа на капремонт в Орловской области

Глава региона назвал решение непопулярным, но вынужденным.


С 1 января в Орловской области вырос минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Теперь он составляет 9,49 рубля за квадратный метр. По сравнению с прошлым показателем тариф вырос на 2,63 рубля. Решение вызвало широкий общественный резонанс. В областном совете с решением региональных властей не согласились. Свою позицию высказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Люди говорят, нужно было повышать раньше. Если бы я с 2017 года повышал, скажем, на 10%, сколько бы уже сумма была? Это было бы больше, чем эти 38%. Не видя тогда взрывного роста на стройматериалы, я не повышал тариф. Когда это стало обсуждаться, я сказал, что понимаю, насколько это непопулярное решение. Я мог ничего не делать и сорвать программу капремонта, но, не вводя эти изменения, она увеличится на долгие годы».

В 2021 году в регионе сорвалось более 120 торгов из-за несоответствия сметы. Как заявил Андрей Клычков, при прежнем тарифе из программы капремонта пришлось бы исключить 123 дома.


Артём Ежаков


 
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