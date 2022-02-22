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21:10, 21 февраля 2022 года Андрей Клычков: «Режим ЧС никак не касается жителей Орловской области» Глава региона дал разъяснения во время прямого эфира в Instagram.





Сегодня в Орловской области по причине прибытия в регион жителей юго-востока Украины, покинувших свои дома в ЛНР и ДНР, введён в режим ЧС. В областном правительстве особо подчеркнули, что это никак не повлияет на работу объектов жизнеобеспечения и организаций социального назначения.



Во время прямого эфира в Instagram решил дать развернутый комментарий по поводу принятого решения: «Режим ЧС не касается наших с вами жителей абсолютно никак. Ни школ, ни транспорта, ни магазинов, ни детсадов. Режим ЧС позволяет нам оперативно управлять деятельностью по приёму беженцев. Ничего другого он больше не касается».





Артём Ежаков





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