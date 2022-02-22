|
|
|Главная » Новости
21:10, 21 февраля 2022 года
Андрей Клычков: «Режим ЧС никак не касается жителей Орловской области»Глава региона дал разъяснения во время прямого эфира в Instagram.
Сегодня в Орловской области по причине прибытия в регион жителей юго-востока Украины, покинувших свои дома в ЛНР и ДНР, введён в режим ЧС. В областном правительстве особо подчеркнули, что это никак не повлияет на работу объектов жизнеобеспечения и организаций социального назначения.
Во время прямого эфира в Instagram решил дать развернутый комментарий по поводу принятого решения: «Режим ЧС не касается наших с вами жителей абсолютно никак. Ни школ, ни транспорта, ни магазинов, ни детсадов. Режим ЧС позволяет нам оперативно управлять деятельностью по приёму беженцев. Ничего другого он больше не касается».
Артём Ежаков