Главная » Новости



21:28, 21 февраля 2022 года Перечень необходимого для беженцев Донбасса сформируют после их прибытия в Орловскую область Об этом заявил во время прямого эфира в Instagram губернатор Андрей Клычков.





Перечень необходимого для беженцев Донбасса сформируют после их прибытия в Орловскую область, – заявил сегодня во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. Около 500 человек ориентировочно прибудут в регион завтра. «Позже размещу отдельный пост с перечнем волонтёрских центров, обратившись в которые, можно будет оказать помощь прибывающим гражданам», – заявил Клычков.



Кроме того, по словам губернатора, будет создан специальный фонд для денежных пожертвований.



В регионе будут работать 8 ПВР. Каждое муниципальное образование при необходимости организует дополнительные учреждения для приёма и размещения граждан.





Артём Ежаков





Новости СМИ2