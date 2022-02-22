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21:28, 21 февраля 2022 года

Перечень необходимого для беженцев Донбасса сформируют после их прибытия в Орловскую область

Об этом заявил во время прямого эфира в Instagram губернатор Андрей Клычков.


Перечень необходимого для беженцев Донбасса сформируют после их прибытия в Орловскую область, – заявил сегодня во время прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков. Около 500 человек ориентировочно прибудут в регион завтра. «Позже размещу отдельный пост с перечнем волонтёрских центров, обратившись в которые, можно будет оказать помощь прибывающим гражданам», – заявил Клычков.

Кроме того, по словам губернатора, будет создан специальный фонд для денежных пожертвований.

В регионе будут работать 8 ПВР. Каждое муниципальное образование при необходимости организует дополнительные учреждения для приёма и размещения граждан.


Артём Ежаков


 
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