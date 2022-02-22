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22:50, 21 февраля 2022 года Путин подписал Указ о признании независимости ДНР и ЛНР Договоры о дружбе с Россией подписали главы ДНР и ЛНР.





Президент России Владимир Путин заявил о необходимости признать ДНР и ЛНР.



Ранее с этой просьбой к российскому лидеру обратились главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. На заседании в понедельник члены Совета безопасности поддержали эту инициативу.





Орловское Информбюро





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