Главная » Новости



9:56, 22 февраля 2022 года Молодой житель Орла получил два с половиной года колонии за угон и поджог легковушки Ранее 21-летний парень уже имел проблемы с законом.





В Глазуновском районе 21-летнего ранее судимого жителя Орла приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за угон и умышленное уничтожение ВАЗа, – заявили в областной прокуратуре. «Четверку» парень нашел на парковке в Орле, взломал дверь, замкнул провода зажигания и поехал в сторону Глазуновского района. Недалеко от поселка Соревнование машина сломалась, поэтому, желая скрыть следы преступления, молодой человек облил сиденье легковушки жидкостью для розжига и поджег ВАЗ. Пламя полностью уничтожило автомобиль, ущерб составил четверть миллиона рублей.





Артём Ежаков





Новости СМИ2