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10:35, 22 февраля 2022 года В детском лагере «Юбилейный» в Орловской области развернуто 140 мест для приема жителей Донбасса В регионе расширили перечень ПВР.





В Орловской области появился новый ПВР для граждан Донбасса – детский лагерь «Юбилейный» в деревне Новоселки Мценского района. Там создано 140 мест. Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Андреем Клычковым.



Также одиноких граждан отправят в санаторий «Дубрава» – здесь готово 100 мест. Для семей с детьми готовы 114 и 162 места в лагерях «Ветерок» и «Орловчанка» соответственно. Для семей без детей предусмотрены 67 и 53 места в «Солнышке» и «Березке». Дополнительные 60 мест имеются в резерве ОГАУ. Для граждан с признаками ОРВИ подготовлен обсерватор на 16 мест в хостеле при здании ДК «Металлург».





Артём Ежаков





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