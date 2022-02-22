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11:15, 22 февраля 2022 года

В прошлом году в Орловской области произошло свыше полутора тысяч случаев нападения собак

В этом году пострадало уже 126 жителей региона.


В 2021-м году в Орловской области произошло 1 559 случаев нападения безнадзорных животных на людей, на долю Орла пришелся 871 случай, – заявили в областном правительстве. В этом году пострадало уже 126 жителей региона.

На отлов бесхозных зверей в 2022-м потратят 8,5 млн рублей. Контракт на оказание работ подписан с ООО «ЭкоСервис». Оплата в пересчете на одно животное в зависимости от пола составит от 13 до 14,3 тыс. рублей.

В 2021-м году отловлено и обработано 820 животных. В этом – уже 130. В данный момент власти ищут подрядчика по созданию приюта на Новосильском шоссе, способного принять 150 особей ежемесячно. Открыть его планируют уже в этом году.


Артём Ежаков


 
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