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11:45, 22 февраля 2022 года Завтра в Орле временно введут ряд ограничений для автомобилистов Неудобства связаны с празднованием Дня защитника Отечества.





23 февраля в 12:00 на бульваре Победы состоится церемония возложения гирлянды Славы к стеле «Орёл – город воинской славы». В связи с этим с 6:00 до 13:00 будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Салтыкова-Щедрина от дома № 31 до дома № 35, а с 11:00 до 13:30 здесь запретят движение машин. Объезд рекомендовано осуществлять по ул. Ленина и площади Ленина, в створе дома № 43 по ул. Ленина и дома № 37 по ул. Максима Горького.





Артём Ежаков





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