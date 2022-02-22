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12:25, 22 февраля 2022 года В День защитника Отечества небо Орла озарится салютом Запуск фейерверков начнется в 20:00.





В День защитника Отечества в Орле состоится праздничный салют. Запуск фейерверков начнется в 20:00 на традиционном месте – «стрелке» Оки и Орлика. Всего будет 65 залпов – 50 «шапок» и 15 «павлиньих хвостов», – заявили в мэрии Орла.





Артём Ежаков





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