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12:45, 22 февраля 2022 года В Орле напомнили перечень наиболее незащищенных от паводка территорий Их жителям рекомендовано застраховать имущество.





Мэрия Орла напомнила перечень наиболее незащищенных от паводка территорий.



Первыми в зоне наводнения окажется часть домов ул. Скульптурной и пер. Скульптурного, ул. Линейной, ул. Заводской, пер. Городского, ул. Левый берег р. Оки, пер. Равнинного, пер. Проходного, пер. Заливного, пер. Лебединого, ул. Преображенского, ул. Пойменной, ул. Радужной, ул. Кривцова, ул. Трубина, ул. Отрадной, ул. Приокской, ул. 2-й Пушкарной, наб. Есенина, пер. Приокского, пер. Половецкого, ул. Нормандии-Неман, пер. Преображенского, ул. 1-й Пушкарной, ул. Береговой, ул. Колпакчи, пер. Костомаровского, ул. 7 Ноября.



Жителям этих территорий рекомендовано застраховать имущество.





Артём Ежаков





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