вторник 22.02.2022 13:16:28 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

12:45, 22 февраля 2022 года

В Орле напомнили перечень наиболее незащищенных от паводка территорий

Их жителям рекомендовано застраховать имущество.


Мэрия Орла напомнила перечень наиболее незащищенных от паводка территорий.

Первыми в зоне наводнения окажется часть домов ул. Скульптурной и пер. Скульптурного, ул. Линейной, ул. Заводской, пер. Городского, ул. Левый берег р. Оки, пер. Равнинного, пер. Проходного, пер. Заливного, пер. Лебединого, ул. Преображенского, ул. Пойменной, ул. Радужной, ул. Кривцова, ул. Трубина, ул. Отрадной, ул. Приокской, ул. 2-й Пушкарной, наб. Есенина, пер. Приокского, пер. Половецкого, ул. Нормандии-Неман, пер. Преображенского, ул. 1-й Пушкарной, ул. Береговой, ул. Колпакчи, пер. Костомаровского, ул. 7 Ноября.

Жителям этих территорий рекомендовано застраховать имущество.


Артём Ежаков


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.