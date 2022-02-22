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13:45, 22 февраля 2022 года 667 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 Госпитализировано 176 человек. Трое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 22 февраля, за последние сутки в Орловской области выявлено 667 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 95 432). Госпитализировано 176 человек.



Накануне выписано 369 жителей региона (всего – 75 760). Умерли трое. С начала пандемии в области скончалось 1 717 человек.





Артём Ежаков





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