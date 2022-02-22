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14:35, 22 февраля 2022 года Орловская полиция ищет пострадавших от руководства КПК «Сберегательный союз» УМВД России по Орловской области призывает жертв обмана обратиться в органы.





Орловская полиция устанавливает потерпевших от противоправной деятельности председателя правления КПК «Сберегательный союз» по привлечению денежных средств граждан по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 235 в период с марта 2019 по июль 2021 года.



Пайщиков КПК «Сберегательный союз», которым до настоящего времени не выплачены денежные средства по ранее заключенным договорам, в том числе по тем, срок действия которых еще не истёк, просят обратиться в Следственное управление УМВД России по Орловской области по адресу: г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43А, кабинет 410, или по телефону 8 (4862) 40-03-47.





Артём Ежаков





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