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13:10, 22 февраля 2022 года

На старейшем орловском заводе внедрят бережливые технологии

Завод имени Медведева присоединился к национальному проекту «Производительность труда».


Сегодня специалисты федерального центра компетенций начали работу на старейшем орловском предприятии – заводе имени Медведева. В рамках нацпроекта «Производительность труда» на предприятии будут внедрены бережливые технологии. За 3 года производительность завода должна вырасти на 15% - прирост по 5% в год. Работа будет вестись поэтапно. Первый - это выявление неиспользуемых резервов и потерь производства. Как только будет сформирована полная картина, заводчане вместе с экспертами составят идеальную модель работы предприятия - это второй этап. И третий - внедрение разработок в само производство.
 
Андрей Воеводин, старший руководитель проектов АНО «ФЦК»: «В рамках самого проекта ставятся цели по повышению выработки на одного человека, по снижению времени протекания процесса. То есть, если мы будем делать продукцию быстрее, то это даёт нам возможность больше продать и тем самым увеличить выручку на предприятии».
 
В этом году планируют присоединиться к национальному проекту «Производительность труда» планируют присоединиться 27 орловских предприятий.



Антон Киселёв


 
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