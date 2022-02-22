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15:10, 22 февраля 2022 года Российские ученые работают над клонированием Тургеневского дуба Сотрудники Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий экспериментируют с генотипами растений и рассчитывают получить полностью идентичные знаменитому дереву саженцы





Во Всероссийском НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий экспериментируют с генотипами трудноразмножаемых растений, к которым относится и черешчатый дуб. К этому виду относился погибший Тургеневский дуб, – сообщает региональный информационный портал.



Ученые рассчитывают получить полностью идентичные знаменитому дереву саженцы. На данный момент имеются образцы, способные образовать побег в пробирке. Несмотря на риски на этапах черенкования и укоренения, достигнутые результаты уже внушают оптимизм.





Артём Ежаков





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