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13:33, 22 февраля 2022 года

Отдельным категориям орловцев компенсируют расходы на газификацию домовладений

Речь идёт о работах внутри участка.


В России продолжает действовать программа бесплатной газификации. В её рамках можно бесплатно подвести «голубое топливо» к границам домовладений. Для этого нужно, чтобы газовая инфраструктура уже находилась в населённом пункте. Тем не менее, провести газ непосредственно по своему участку некоторым слоям населения не по карману, поэтому во многих регионах страны малообеспеченным и многодетным семьям предоставляют льготы. Сегодня в число таких областей вошла и Орловщина.
«Сегодня я подписал Указ о предоставлении из областного бюджета денежной компенсации на оплату расходов на газификацию домовладений в размере фактически понесённых затрат, но не более 50 тысяч рублей», – заявил Андрей Клычков.
Пока что данная мера поддержки будет действовать весь 2022-й год, но глава региона параллельно внёс в облсовет законопроект о постоянном закреплении льготы.

На льготу вправе рассчитывать ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, супруги погибших участников ВОВ и боевых действий, Дети войны, инвалиды I группы и одиноко проживающие инвалиды II и III групп, малоимущие семьи и малоимущие одинокие граждане, многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

 

Инфографика пресс-службы правительства Орловской области


Артём Ежаков


 
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