В Орле приводят в порядок памятники защитникам Отечества

|Главная » Новости
14:10, 22 февраля 2022 года
В Орле приводят в порядок памятники защитникам ОтечестваОтдать дань памяти погибшим вызвались представители молодого поколения.
Студенты техникума путей сообщения заботятся о памятнике танкистам-фрунзенцам, который находится недалеко от учебного заведения, в районе завода Химмаш. В преддверии Дня защитника Отечества там привели в порядок территорию.
Также активисты движения «Волонтёры Победы» поработали на воинском захоронении, расположенном на Крестительском кладбище.
Кирилл Ишков, председатель регионального штаба ОРО ВОД «Волонтёры Победы» в Орловской области: «Здесь покоятся бойцы, освобождавшие Орёл и павшие в локальных конфликтах, здесь также и могила разведчика Образцова, который водружал над Орлом флаг 5 августа 1943 года».
Позаботились активисты и о мемориалах, расположенных на Троицком кладбище и на территории завода Дормаш.
Татьяна Тимохина