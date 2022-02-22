В Орле приводят в порядок памятники защитникам Отечества

Отдать дань памяти погибшим вызвались представители молодого поколения.

Студенты техникума путей сообщения заботятся о памятнике танкистам-фрунзенцам, который находится недалеко от учебного заведения, в районе завода Химмаш. В преддверии Дня защитника Отечества там привели в порядок территорию.

Также активисты движения «Волонтёры Победы» поработали на воинском захоронении, расположенном на Крестительском кладбище.

Кирилл Ишков, председатель регионального штаба ОРО ВОД «Волонтёры Победы» в Орловской области: «Здесь покоятся бойцы, освобождавшие Орёл и павшие в локальных конфликтах, здесь также и могила разведчика Образцова, который водружал над Орлом флаг 5 августа 1943 года».

Позаботились активисты и о мемориалах, расположенных на Троицком кладбище и на территории завода Дормаш.