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15:41, 22 февраля 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Защитники Родины получают поздравления с праздником.



- Волонтёры наводят порядок на воинских захоронениях.



- В Орле проверяют наличие масок у пассажиров общественного транспорта. За неделю выявлено 19 нарушителей.



- Признание в любви – Орловщине. К 90-летию со дня рождения поэта Дмитрия Блынского.



- В регионе выделены деньги на отлов бродячих животных.



- Дорожных нарушений - на 580 млн рублей. В ГИБДД озвучили итоги года.



- Зеркальная дата: сегодня в Орле свадебный бум.



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