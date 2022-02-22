вторник 22.02.2022 17:16:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:42, 22 февраля 2022 года

В Орле с Днём защитника Отечества поздравили ветерана Леопольда Борисовича Дыскина

За героизм и бесстрашие рядовой Дыскин был награждён медалью «За победу над Японией».


В преддверии Дня защитника Отечества ветераны принимают поздравления. Леопольд Борисович Дыскин не понаслышке знает, что такое война. В 1945 году он освобождал Южный Сахалин и Курильские острова. За героизм и бесстрашие рядовой Дыскин был награждён медалью «За победу над Японией».

Сегодня ветеран прокомментировал ситуацию на Донбассе.

Леопольд Дыскин, ветеран Великой Отечественной войны: «Для них геноцид это смех, а для нас - это слёзы, поэтому хочется напомнить этим отморозкам слова кота Леопольда: «Ребята давайте жить дружно», с Россией шутить нельзя».
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Наши ветераны отстроили города, сёла, построили школы, детские сады, заводы, предприятия, и сегодня мы в неоплатном долгу перед ними».



Всеволод Трифонов


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.