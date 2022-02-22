В Орле с Днём защитника Отечества поздравили ветерана Леопольда Борисовича Дыскина

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15:42, 22 февраля 2022 года
В Орле с Днём защитника Отечества поздравили ветерана Леопольда Борисовича ДыскинаЗа героизм и бесстрашие рядовой Дыскин был награждён медалью «За победу над Японией».
В преддверии Дня защитника Отечества ветераны принимают поздравления. Леопольд Борисович Дыскин не понаслышке знает, что такое война. В 1945 году он освобождал Южный Сахалин и Курильские острова. За героизм и бесстрашие рядовой Дыскин был награждён медалью «За победу над Японией».
Сегодня ветеран прокомментировал ситуацию на Донбассе.
Леопольд Дыскин, ветеран Великой Отечественной войны: «Для них геноцид это смех, а для нас - это слёзы, поэтому хочется напомнить этим отморозкам слова кота Леопольда: «Ребята давайте жить дружно», с Россией шутить нельзя».
Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Наши ветераны отстроили города, сёла, построили школы, детские сады, заводы, предприятия, и сегодня мы в неоплатном долгу перед ними».
Всеволод Трифонов