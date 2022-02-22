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15:42, 22 февраля 2022 года В Орле с Днём защитника Отечества поздравили ветерана Леопольда Борисовича Дыскина За героизм и бесстрашие рядовой Дыскин был награждён медалью «За победу над Японией».





В преддверии Дня защитника Отечества ветераны принимают поздравления. Леопольд Борисович Дыскин не понаслышке знает, что такое война. В 1945 году он освобождал Южный Сахалин и Курильские острова. За героизм и бесстрашие рядовой Дыскин был награждён медалью «За победу над Японией».



Сегодня ветеран прокомментировал ситуацию на Донбассе.



Леопольд Дыскин, ветеран Великой Отечественной войны: «Для них геноцид это смех, а для нас - это слёзы, поэтому хочется напомнить этим отморозкам слова кота Леопольда: «Ребята давайте жить дружно», с Россией шутить нельзя». Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Наши ветераны отстроили города, сёла, построили школы, детские сады, заводы, предприятия, и сегодня мы в неоплатном долгу перед ними».





Всеволод Трифонов





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