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16:31, 22 февраля 2022 года В Орле наградили медиков и зоозащитников Награды вручали депутаты Орловского облсовета.





Орловским медикам и зоозащитникам вручили награды Орловского областного Совета народных депутатов. Почётной грамотой регионального заксобрания за высокое профессиональное мастерство награждены Иван Беляев — фельдшер кабинета медицинской профилактики филиала БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2», Иван Куличков — фельдшер отделения медицинской профилактики филиала БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2» и Алексей Шмелёв — медицинский брат 3-го терапевтического отделения БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2». За особые заслуги перед регионом аналогичной награды удостоен Иван Ряднов — врач-терапевт участковый терапевтического отделения филиала БУЗ Орловской области «Поликлиника № 2».



Также почестей удостоились волонтеры-зоозащитники. За достижение высоких показателей и успехов в трудовой деятельности, а также активную гражданскую позицию Благодарность объявлена Анне Илюшиной и Марине Мариной.



фото сайта Орловского областного Совета народных депутатов









Артём Ежаков





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