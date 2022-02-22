Дачники открывают сезон

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17:37, 22 февраля 2022 года
Дачники открывают сезонДо масштабных работ на участках ещё далеко, но на подоконниках уже появилась рассада. Насколько подорожало удовольствие самостоятельно выращивать овощи и фрукты, рассказали в Орёлстате.
Орловцы готовятся к дачному сезону. На подоконниках в мини-парниках уже взошла рассада. Магазины семян активно торгуют необходимой для садоводов и огородников продукцией. При этом Орёлстат зафиксировал скачок цен от 4 до 27 процентов.
Максим Балахнёв, начальник отдела Орёлстата: «Мониторинг цен показал, что к началу дачного сезона выросла стоимость садового инвентаря, грунта. Так, например, лопата садовая подорожала за год на 27%, грунт - на 8%. Увеличилась стоимость проезда в городском транспорте на 16%. Дачникам, которые доезжают до своих участков на пригородных поездах, придётся заплатить за билет на 4% больше».
Анна Вайсергисер