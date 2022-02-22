Дачники открывают сезон

До масштабных работ на участках ещё далеко, но на подоконниках уже появилась рассада. Насколько подорожало удовольствие самостоятельно выращивать овощи и фрукты, рассказали в Орёлстате.

Орловцы готовятся к дачному сезону. На подоконниках в мини-парниках уже взошла рассада. Магазины семян активно торгуют необходимой для садоводов и огородников продукцией. При этом Орёлстат зафиксировал скачок цен от 4 до 27 процентов.